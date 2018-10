L'esperto militare russo Igor Korotchenko ha detto che la Federazione russa non può trovare un fornitore di fibra di carbonio per i corpi dei veicoli ipersonici del sistema Avangard.

In precedenza, il portale CNBC, con riferimento alle fonti che hanno familiarità con l'intelligence USA, ha riferito che al corpo dei veicoli ipersonici del sistema verrà applicata una fibra di carbonio che non può sopportare il riscaldamento al rientro dagli strati densi dell'atmosfera, per questo smettono di funzionare i sistemi interni.

"È una questione squisitamente organizzata nell'ambito delle operazioni del Pentagono. Questo non è il primo e non l'ultimo dispetto, da quando hanno messo in dubbio l'efficacia del sviluppi nel campo della nuova arma strategica russa" ha detto Korotchenko.

Secondo lui, la parte russa non deve "né scusarsi, ne riflettere, come suggerisce il portavoce del Pentagono, è la prova che abbiamo realizzato il sistema con successo".

Korotchenko ritiene che la tecnologia di produzione di fibre di idrocarburi per il futuro dei prodotti russi è perfezionata, con i loro rifornimenti non ci sono problemi. "C'è un complesso di serie e pianificazione, nell'ambito del programma statale di armamenti. Tutti gli obiettivi contrassegnati per la produzione in serie di questi complessi sono soddisfatti in pieno" ha aggiunto l'esperto.

Il primo marzo il presidente Vladimir Putin, parlando all'Assemblea Federale, ha detto che in Russia è stato istituito il sistema Avangard, capace di volare in spessi strati dell'atmosfera a distanza intercontinentale, a velocità ipersonica, superiore al numero di Mach di oltre 20 volte. Nel mese di luglio, il Ministero della Difesa della Russia ha riferito l'inizio della produzione in serie di blocchi di combattimento ipersonici.

Korotchenko ha definito il sistema "efficace, affidabile, permetterà di azzerare" tutti gli sforzi degli Stati Uniti per la creazione di un sistema strategico di difesa antimissile. Secondo lui, i blocchi di combattimento di pianificazione del sistema non possono essere intercettati. "A quanto pare, proprio questa circostanza ha spinto i nostri colleghi americani a diffondere false notizie", ha concluso Korotchenko.