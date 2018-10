In Estonia contano i danni da "occupazione", nonostante il Ministero degli Esteri

Il capo della Commissione, lo storico Toomas Hiyo, ritiene che Tallinn non possa rinunciare allo studio dei danni e alla presentazione di richieste di risarcimento. "Il diritto internazionale ci permette di presentare richieste di risarcimento per le perdite legate all'occupazione, in passato lo hanno fatto diversi stati. L'Unione Sovietica occupò l'Estonia nel 1940 e le autorità erano responsabili per l'occupazione. La rinuncia al risarcimento dei danni può essere considerata una confessione volontaria di adesione all'Unione Sovietica" ha detto Hiyo.

Il capo della commissione ha aggiunto che in caso di rifiuto per il risarcimento danni saranno non risarciti "decine di migliaia di cittadini, vittime del potere sovietico, e sarà riconosciuta l'inutilità di attività di coloro che hanno lottato contro l'occupazione del potere".

Il ministro degli esteri dell'Estonia, ha detto in precedenza, che non ritiene ragionevole chiedere alla Russia di risarcimento per i danni dalla cosiddetta "occupazione sovietica" e ha aggiunto che tali iniziative non trovano comprensione tra i partner di Tallinn.

Il primo vice presidente del comitato della Duma di stato per gli affari della CSI, integrazione euroasiatica e relazioni con i connazionali, Konstantin Zatulin, in precedenza ha espresso il parere che parlare di pagamenti "è un'altra epidemia della malattia" dei politici baltici.

"Sollevano periodicamente la questione di qualche tipo di compensazione e così via. Direi piuttosto il contrario, siamo noi a chiedere un risarcimento, perché, in Unione Sovietica, nell'Impero Russo, tutto ciò che in Estonia e Lettonia è stato costruito con i nostri soldi" ha ricordato il deputato.

Il parlamentare ha anche invitato i politici baltici a pensare a un'altra questione, perché "la popolazione fugge dal paese". In 25 anni di indipendenza la popolazione estone è diminuita del 17 per cento.

La direzione della Russia ha ripetutamente affermato che l'occupazione dei Paesi Baltici nell'anno 1940 non è una questione. Il Ministero degli Esteri ha spiegato che sta valutando l'adesione dei Paesi Baltici all'URSS come conforme alle norme del diritto internazionale di quel tempo. Presso l'ufficio ha sottolineato che il termine "occupazione" non può essere utilizzato, perché tra l'Unione Sovietica e paesi baltici non ci sono stati scontri. L'ingresso delle truppe è stato effettuato su base contrattuale e con l'esplicito consenso delle autorità, in Lettonia, Lituania ed Estonia durante tutto il tempo della loro permanenza in Unione Sovietica — fatta eccezione per il tempo di occupazione della Germania nella Grande guerra Patriottica — hanno agito le autorità nazionali.