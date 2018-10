Ucraino Mi-24 ha abbattuto un drone Orlan

Si legge sulla pagina delle operazioni interforze su Facebook. Si afferma che il dispositivo appartiene alla Russia. Il drone è stato scoperto sabato 13 ottobre alle 8: 09. Ha fatto un volo di ricognizione sulla rotta Lisichansk — Severodonetsk. L'elicottero si è sollevato in aria alle 8: 45 e ha abbattuto un drone alle 9: 58 nella zona del villaggio di Borovskoye. Dopo pochi minuti le forze di terra hanno trovato e identificato i resti dell'apparecchio, dicono i militari ucraini. Le foto sono pubblicate su Facebook.

I rappresentanti delle forze unite sostengono che il giorno prima sono stati abbattuti altri due droni.

Il portavoce ufficiale dell'auto-proclamata repubblica popolare di Luhansk Andrey Marochko ha detto che le milizie non hanno veicoli aerei senza equipaggio. Ha definito la dichiarazione dei militari ucraini una notizia provocatoria. "Le persone che hanno almeno un'idea elementare di guerra, si rendono conto che non resterebbe niente di un drone, colpito da un Mi-24. Sono sicuro che da fotografare non ci sia assolutamente niente" ha detto.

Il 12 ottobre gli osservatori speciali addetti al monitoraggio della missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno detto che hanno trovato nella regione di Donetsk una colonna di camion in arrivo dalla Russia, uno dei quali trasportava un possibile dispositivo.

L'11 ottobre, il presidente Petro Poroshenko ha ordinato alle truppe di utilizzare nel Donbass qualsiasi arma. Commentando questa dichiarazione, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha detto che le azioni attive degli ucraini aumenteranno le tensioni nella regione.