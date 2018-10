Nel Mar Nero affondata nave battente bandiera di Panama

Secondo lui, la nave è partita dal porto di Azov ed era a 50 miglia dalla costa, è affondata ad una profondità di 1,9 mila metri.

"Il capitano della nave ha mandato un segnale di soccorso, tutti i membri dell'equipaggio — due cittadini della Turchia e sei cittadini dell'Azerbaigian — sono stati salvati " ha detto il portavoce.

Ora una nave cisterna greca evacua i marinai a Novorossiysk. Nessuno è in pericolo. "Per quanto riguarda le cause di allagamento della nave, parlarne è difficile, la nave trasportava rottami metallici, lo spostamento di carico potrebbe aver causato l'emergenza", ha aggiunto il portavoce.