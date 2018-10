Il Consiglio russo commenta i dati sull'uso del fosforo bianco della coalizione in Siria

Lo ha detto il vice presidente del Comitato del Consiglio della Federazione per la difesa e la sicurezza Alexei Kondratiev.

Un attacco aereo della coalizione internazionale guidata dagli USA in provincia di Deir ez-Zor, in Siria ha provocato vittime e feriti tra i civili, trasmette il canale Ikhbariya citando fonti locali. In precedenza l'agenzia Sana ha informato che la coalizione sabato ha fatto un attacco aereo sulla città di Hadzhin nella provincia di Deir ez-Zor con l'uso di fosforo bianco, vietato dalle convenzioni internazionali. Le vittime e i feriti non sono state segnalate dall'agenzia.

"Il fosforo bianco è vietato dal diritto internazionale, in particolare nei centri abitati, dove possono soffrirne i civili, se questi dati sono confermati, gli Stati Uniti dovrebbero essere chiamati a risponderne" ha detto Kondratiev.

Il senatore ha sottolineato che la situazione richiede un procedimento internazionale. La coalizione guidata dagli Stati Uniti è stata accusata di aver applicato il fosforo bianco in Siria.