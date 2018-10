Brasile, il prossimo anno sarà lanciata auto elettrica innovativa

"La nostra auto è stata progettata per il traffico cittadino quotidiano. Può essere ricaricata da qualsiasi presa in casa del proprietario, proprio come uno smartphone. Permette di risparmiare quasi 4000 dollari all'anno, se confrontata con le auto a benzina", ha spiegato dos Reis a Sputnik Brasile.

Lo sviluppo della Li è iniziato tre anni fa e ora è in attesa dell'ok della commissione per i trasporti brasiliana per circolare sulle strade pubbliche. La Li, lunga 2,67 metri e alta 1,59 metri, può ospitare due persone: il conducente e un passeggero. Funziona con batterie al litio, che le garantiscono una maggiore autonomia rispetto alle auto elettriche prodotte in Cina e negli Stati Uniti. La durata della sua batteria di 10 anni, mentre quelle delle concorrenti non superano i 3 anni. Il prezzo della Li si aggira intorno ai 18.000 dollari.

"A differenza di un'auto normale, la Li si avvia con una carta di credito e un login che ci fornirà anche importanti informazioni sul conducente, come lo stile di guida e le abitudini d'uso. In questo modo possiamo pianificare meglio il programma di manutenzione del veicolo", ha aggiunto dos Reis.