Russia, licenziato ministro dopo affermazione irrispettosa su minimo di sussistenza

La Sokolova, in una conversazione con il deputato della Duma regionale dal partito comunista Nikolai Bondarenko, ha affermato che 3500 rubli (circa 45 euro) sono sufficienti "per le esigenze fisiologiche minime".

Il governatore di Saratov Valery Radaev ha definito inammissibile l'atteggiamento del ministro nei confronti di argomenti "di importanza vitale per le persone".

"Contro coloro che dimenticano la responsabilità verranno prese le misure più severe", ha concluso.

Il minimo di sussistenza è il costo del paniere di consumi convenzionale, il livello di reddito minimo necessario per garantire un certo tenore di vita. Secondo dati ufficiali, il minimo di sussistenza nell'oblast di Saratov, nel secondo trimestre 2018, è di 8707 rubli (poco più di 110 euro) procapite: 7176 rubli per i pensionati (circa 93 euro), 9354 rubli per la popolazione in età lavorativa (circa 120 euro), 9022 rubli per i bambini (circa 115 euro).