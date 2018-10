Siria, la singolare storia dell’uomo in giallo che ha sfidato pure i terroristi. VIDEO

Abu Zakur, 35 anni, vive ad Aleppo ed è famoso in città perché veste sempre e solo abiti di colore giallo. Tutti vogliono che l’“uomo in giallo”si rivolga al Guinness dei primati, ma egli preferisce prima aspettare che sicurezza e stabilità siano ripristinate nella sua città.

"Posso entrare facilmente nel Guinness dei primati, perché nessuno al mondo ha indossato continuamente il colore giallo per più di 30 anni", ha detto Zakur a Sputnik.

Egli ha sempre amato il colore giallo e aggiunge costantemente cose di questo coloro ai suoi effetti personali. Zakur ha pure spiegato che del colore giallo, e della sua positività, si parla anche nel Corano, nella sura "la Vacca", che, sostiene, è di colore giallo chiaro.

Per il suo amore per il giallo è stato "arrestato" e insultato dai terroristi quando hanno preso il potere su Aleppo. In internet è disponibile un video che mostra proprio i militanti che offendono l'"uomo in giallo". Gli islamisti tuttavia lo hanno subito liberato e riportato a casa, ma neppure questa vicenda è servita a fargli smettere di indossare abiti gialli.

"Non ho mai lasciato la mia patria, ho sopportato tutte le difficoltà con gli altri siriani ", ha sottolineato.

Gli abitanti di Aleppo vanno a trovare Abu Zakur quotidianamente per fotografie e conversazioni interessanti. Lui non rifiuta nessuno. È un vero esempio dell'ospitalità e della cordialità siriane.