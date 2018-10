Gli ambientalisti russi e norvegesi discuteranno il problema dei rifiuti marini

Gli ambientalisti russi e norvegesi discuteranno il prossimo mese a Mosca il problema dei rifiuti in mare e della microplastica. Lo riferisce il ministero russo dell’ambiente.

Il ministro dell'ambiente russo Dmitry Kobylkin ha tenuto una riunione con il suo omologo norvegese Ulom Elvestuen a margine del vertice per la protezione dell'ambiente artico in Finlandia.

"Oltre a discutere i piani collettivi sono state sollevate nuove questioni, come la gestione dei rifiuti in mare e della microplastica. Il prossimo novembre a Mosca Russia e Norvegia presenteranno la loro risoluzione del problema in un evento dedicato a questo tema", riferisce una dichiarazione sugli esiti dell'incontro.

Il ministro ha sottolineato che l'Artico è una delle aree della cooperazione strategica di Russia e Norvegia.

"Nell'Artico Russia e Norvegia hanno interessi comuni, come la questione climatica, e riconosciamo la necessità di uno studio congiunto di questo problema", ha affermato Kobylkin.

Al termine dell'incontro è stato annunciato che la commissione intergovernativa russo-norvegese sulla cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica si riunirà ad Oslo alla fine di ottobre.

Kobylkin ha spiegato a Elvestuen il progetto nazionale "Ecologiya" sullo smaltimento dei rifiuti, compresa la bonifica delle discariche, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

"Abbiamo un'esperienza di successo nell'attuazione di progetti in questo campo insieme con Finlandia, Svezia e Germania. So che ci sono esempi efficaci in Norvegia", ha affermato Kobylkin.

Kobylkin è presidente perla parte russa della commissione mista russo-norvegese sulla cooperazione nel campo della protezione ambientale dall'agosto di quest'anno. Il prossimo incontro della commissione si terrà a febbraio 2019, ma il gruppo di lavoro dedicato all'ambiente marino ha elaborato proposte per lo sviluppo di un programma di cooperazione per il triennio 2019-2021.