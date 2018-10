Università di Damasco: primi laureati in dipartimento di lingua russa

"Oggi celebriamo con una solenne cerimonia la laurea di 17 studenti. Dieci di loro partiranno per continuare i loro studi in Russia, speriamo che il resto faccia lo stesso anche l'anno prossimo.Dopo aver lavorato con loro per quattro anni, posso dire che sono bravi, il livello è buono, speriamo che miglioreranno ancora di più la conoscenza della lingua russa", ha detto ai giornalisti il capo del dipartimento di lingua russa, Haysam Mahmood.

Ha aggiunto che in Siria ora ci sono molte persone che vogliono imparare il russo.

Ziyad Hamad, 41 anni, laureato, conosce diverse lingue e insegna inglese e francese. Ora continuerà i suoi studi in Russia, per poi insegnare il russo.

"Amo molto il russo, me ne sono innamorato ascoltandolo in radio, mi sembrava che questa fosse la lingua più bella e ricca di tutte le lingue che conosco perché sono un'insegnante di inglese e francese. Conosco francese, spagnolo e inglese e mi sembra che la lingua russa sia la più ricca, la più bella, la più orecchiabile", ha detto.

Hamad ha anche detto di aver venduto la sua casa per continuare i suoi studi in Russia. "Ora sono il primo laureato in questo dipartimento, ho ricevuto una borsa di studio per continuare i miei studi in Russia, ho venduto la mia casa e voglio continuare i miei studi", ha detto.

L'insegnante Elena al-Wadi ha detto che quando il dipartimento russo è stato aperto, è stato necessario cominciare da zero, perché non c'erano libri di testo o aiuti didattici.

"Cercheremo di fare in modo che i prossimi laureati avranno un livello migliore. A esclusione dei fine settimana, sono sempre stati portati avanti corsi, lettorati, conversazioni, grammatica, composizione. Non abbiamo abbastanza insegnanti, quindi stiamo aspettando di risolvere il problema tra quattro anni, quando torneranno qui dopo la scuola di specializzazione e continueranno il nostro lavoro", ha detto.

La cattedra di lingua russa ha aperto all'Università di Damasco quattro anni fa. Dopo la guerra, è diventato il più grande dipartimento di lingue dell'università.