Il Pentagono sospende i voli degli F-35

Secondo i tecnici, potrebbe esserci un malfunzionamento nel sistema di alimentazione del caccia. Se il difetto verrà identificato, la parte difettosa verrà sostituita. Inoltre verranno effettuati controlli su tutti gli F-35 in servizio nelle forze armate degli Stati Uniti e in altri Paesi.

"Si prevede che i controlli termineranno entro 24-48 ore", — ha affermato il Pentagono.

Questa decisione è stata presa dopo il primo schianto del F-35B avvenuto il 28 settembre in South Carolina. Il pilota è riuscito ad espellersi in sicurezza.

Il programma della società Lockheed Martin per la creazione del caccia F-35 Lightning II è stato il più costoso nella storia dell'industria della difesa americana: gli Stati Uniti hanno speso circa mezzo trilione di dollari. Gli sviluppatori hanno superato i costi originariamente pianificati di centinaia di miliardi di dollari e il caccia è stato lanciato in servizio sette anni più tardi del previsto.

Allo stesso tempo i media hanno segnalato più volte i numerosi problemi tecnici del caccia ed i suoi difetti.

Ad esempio la rivista americana The National Interest ha scritto che l'F-35 è vulnerabile ai fulmini per le caratteristiche del suo design: questo difetto ha costretto il Corpo dei Marines a richiedere parafulmini portatili per proteggere questi aerei dislocati in Giappone.