Tutti i lanci dalla Russia sospesi dopo l'incidente della Soyuz

Dopo l'incidente di oggi si è deciso di sospendere i lanci per chiarire le cause, ha riferito a Sputnik una fonte di Baikonur.

"A causa dell'incidente di emergenza, la commissione di Roscosmos ha preso la decisione di sospendere tutti i lanci con razzi Soyuz-FG, che vengono utilizzati per la spedizione di astronauti sull'ISS, per chiarire le cause", ha detto.