In Germania le auto del marchio Aurus sono state apprezzate

Secondo l'autore dell'articolo, il successo del marchi è degli ingegneri tedeschi, "i soldi del petrolio degli sceicchi arabi" e all'immagine del presidente russo Vladimir Putin, che usa questa vettura. Aurus, indica l'edizione, è la prima vettura di rappresentanza creata dopo la metà degli anni '80.

Prima di questo, ricorda il Die Welt, Vladimir Putin usava una limousine Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Tuttavia, nel 2012 è stata presa la decisione di rinunciare ai modelli stranieri per le auto di produzione russa. Questo sviluppo nazionale, sottolinea l'autore dell'articolo, è costato alla Russia un importo relativamente modesto per questo ambizioso progetto: 12,4 miliardi di rubli. E questo tenendo conto del fatto che il progetto è stato ampliato, dopo la decisione di produrre automobili, non solo per le esigenze di Stato, ma anche per le vendite commerciali.

Il progetto Kortezh prevede la creazione di una serie di automobili per le prime cariche dello Stato, una limousine, una berlina e una monovolume, su un'unica piattaforma modulare. L'esecutore responsabile del progetto è l'Istituto Centrale di ricerca automobilistica.