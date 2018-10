Artista spagnolo in Siria per dipingere il volto umano della missione dell'esercito russo

L’artista spagnolo Augusto Ferrer-Dalmau Nieto è arrivato in Siria il 29 settembre insieme con i militari russi per realizzare un’opera che che rifletta la vita ad Aleppo.

"L'idea di andare in Siria mi è venuta in mente circa un anno fa, quando sono stato invitato a visitare lo studio degli artisti militari Grekov a Mosca. Abbiamo discusso dei miei dipinti realizzati nei punti caldi del mondo. Ho detto che mi piacerebbe conoscere la Russia, conoscere i soldati russi, rappresentare la Siria ", ha detto Ferrer-Dalmau Nieto a Sputnik Mundo.

Egli ha spiegato che il ministero della difesa russo lo ha invitato ad Aleppo, per vedere la guerra in Siria con i propri occhi.

"È stato molto bello e molto interessante vivere nello stesso campo con i militari, specialmente con i russi. Nessuno altro straniero ha vissuto fianco a fianco con l'esercito russo".

L'artista ha raccontato di sentirsi al sicuro insieme ai militari russi, che, tra le altre cose, lo scortavano quotidianamente nella raccolta dei materiali necessari alla sua opera. Inoltre egli ha affermato che questa esperienza lo ha aiutato a ripensare ai miti sull'esercito russo.

"I soldati russi cattivi e ridicoli esistono a Hollywood. Queste sono persone molto disciplinate, buone e premurose. Molti soldati leggono. È stato strano per me vederlo… con loro mi sono sentito a casa. Come in mezzo ai soldati spagnoli".

Ferrer-Dalmau Nieto ha ricevuto una medaglia dal ministero della difesa russo "Per meriti nella lotta contro il terrorismo".

L'artista spagnolo ha trascorso in Siria dieci giorni, durante i quali ha raccolto i materiali necessari alla creazione di un dipinto di due metri che illustri gli orrori della guerra e, soprattutto, il "volto umano" della missione dell'esercito russo. Egli stima che l'opera sarà pronta verso maggio 2019 e intende presentarla in Russia.