La Russia progetta di creare un motore al plasma per i voli sulla Luna

Si tratta, spiega l'azienda, di un motore a razzo che svilupperà una potenza di centinaia di kilowatt. Attualmente i sistemi di manovra dei veicoli spaziali pesanti usano motori elettrici della potenza di 15-20 kilowatt.

"I motori al plasma ad alta potenza potrebbero dimostrarsi ottimi per trasportare carichi verso altri pianeti, come sonde di ricerca. Dal momento che oggi non esiste questo mercato, si sta considerando l'idea di utilizzare tali motori per il lancio dei satelliti per le telecomunicazioni. Ma creare un rimorchiatore capace di competere con i motori a razzo liquido potenziati è un compito molto difficile. In linea di principio, tali rimorchiatori potrebbero essere efficaci per la consegna della merce nel sistema Terra-Luna", ha spiegato il direttore della Lin Industrial Alexander Ilyin.

Nel 2016 la KBKhA e l'Istituto Kurchatov avevano annunciato lo sviluppo di un progetto per la creazione di un motore a razzo al plasma di nuova generazione.