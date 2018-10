Ucraina: progetto di risoluzione contro "militarizzazione della Crimea" alle Nazioni Unite

"L'Ucraina intende presentare un progetto di risoluzione all'Assemblea Generale, per impedire un'ulteriore militarizzazione della Russia in Ucraina e territori circostanti" ha detto il rappresentante all'evento organizzato alla 73esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

"Lo svolgimento di numerose esercitazioni militari in Crimea dimostra una politica aggressiva della Russia nei confronti dell'Ucraina e di altri paesi del bacino del mar Nero. C'è la costante militarizzazione del mar d'Azov, un altro motivo di preoccupazione", ha aggiunto.

Egli ha mostrato una diapositiva che mostra la mappa dell'Ucraina e territori circostanti e della Crimea sullo sfondo della bandiera della Russia. L'immagine mostra anche un enorme tentacolo di un polpo tra Crimea e Ucraina, navi da guerra, soldati camuffati, artiglieria e difesa aerea.

La Crimea è diventata una regione russa dopo un referendum, il 96,77% degli elettori della Repubblica di Crimea e il 95,6% degli abitanti di Sebastopoli ha optato per l'ingresso nella Federazione Russa. Le autorità della Crimea hanno tenuto il referendum dopo il colpo di stato in Ucraina nel febbraio 2014. L'Ucraina ritiene ancora Crimea sua, ma "territori temporaneamente occupato". Le autorità della Federazione Russa hanno ripetutamente affermato che gli abitanti della Crimea hanno votato in piena conformità del diritto internazionale per la riunificazione con la Russia. Secondo il presidente della Federazione Russa, la questione della Crimea "è chiusa definitivamente".