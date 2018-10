Ai turisti cinesi hanno detto come comportarsi in Russia

Gli esperti del servizio viaggi hanno compilato una lista con otto punti che "aiutano i turisti cinesi ad inserirsi nella società, per capire una cultura diversa e non trovarsi in situazioni imbarazzanti". Si nota che il promemoria può essere scaricato e appeso in hotel, negozi, aggiunto a libretti.

Ai turisti cinesi, per esempio, consigliano di ordinare i piatti nei ristoranti russi solo per sé. In Cina, di regola, nei ristoranti il cibo si serve in grande quantità, al centro del tavolo e ognuno mette nel piatto quello che gli piace. Inoltre, agli stranieri raccomandano di non mostrare la pancia in luoghi pubblici, non fare rumore dopo le 23: 00 e rispettare lo spazio personale di altre persone..

"Per gli abitanti della Russia è molto insolito, per esempio, toccarsi l'un l'altro in mezzo alla folla, anche in metropolitana o al mercato" sottolineano gli esperti.

Si prega di non fotografare le persone senza permesso, comportarsi educatamente in fila. Inoltre, è spiegato perché in Russia non c'è la consuetudine di sorridere agli sconosciuti. "Non pensare che se una persona ha una faccia "di pietra" e non sorride, qualcosa va storto. Molto probabilmente, va tutto bene, ed è solo parte della cortesia" dicono gli esperti.