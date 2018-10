National Interest: gli USA vogliono produrre armi russe

Si dice che il Comando per le operazioni speciali USA ha già proposto le sovvenzioni per le aziende, che possono "scoprire e migliorare la tecnologia del mitragliatore kalashnikov, modernizzare la mitragliatrice pesante Utes e produrre copie".

I militari americani richiedono ai potenziali futuri produttori di ottenere disegni, dettagli e materiali perché dall'ente non avranno alcun aiuto. Si osserva, inoltre, che la principale causa dei finanziamenti delle aziende è la produzione di copie di armi russe rigorosamente sul territorio USA con l'utilizzo di componenti e materiali, prodotte anche quelle all'interno del paese. Inoltre, nella produzione possono essere coinvolti solo i cittadini americani.

Il giornale non esclude che le due mitragliatrici sono solo l'inizio e in seguito al Comando delle operazioni speciali possono richiedere altre copie degli armamenti. La rivista avanza la teoria che, probabilmente, l'iniziativa è legata al fatto che gli USA intendono rifornire varie fazioni in regioni instabili come la Siria o l'Iraq, ma Washington non vuole "mendicare armi russe sul mercato delle armi".