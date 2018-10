Israele, scoperta la più antica iscrizione che menziona Gerusalemme

Un'iscrizione su pietra che menziona il nome completo di Gerusalemme in ebraico, risalente al I secolo d.C. è stata scoperta in Israele e dal 10 ottobre sarà esposta al Museo d’Israele a Gerusalemme.

L'iscrizione è stata scoperta su una delle colonne di un edificio romano risalente ai tempi di Erode il Grande, e recita: "Hananiah, figlio di Dodalos da Gerusalemme".

"Come abitante di Gerusalemme sono estremamente felice di leggere questa iscrizione, realizzata 2000 anni fa, soprattutto ora che è accessibile ad ogni bambino perché è fatta in una lingua comprensibile e nell'ortografia moderna", ha detto il direttore del museo Ido Bruno in una conferenza stampa.

Egli ha sottolineato che la scoperta è un evento importante per l'intero paese e offre al pubblico l'opportunità di "conoscere le antiche culture che si sono sviluppate in Israele per molte generazioni".

Secondo Dudi Mevorah, dipendente del museo, il contesto archeologico non consente di determinare esattamente chi fosse Hananiah. "Forse era un artista o un vasaio, ed è interessante che abbia deciso di aggiungere il suo luogo di origine al suo nome", ha spiegato.

L'archeologo Yuval Baruch e il docente dell'università di Haifa Ronnie Reich hanno studiato l'iscrizione e hanno notato che questa è l'unica iscrizione su pietra dall'anno zero in cui il nome esatto di Gerusalemme è inscritto nelle lettere ebraiche. In precedenza tale scrittura era trovata solo su una moneta della grande rivolta contro i romani (66-70 d.C.). Gli studiosi hanno osservato che persino nella Bibbia, dove Gerusalemme è menzionata 660 volte, solo in cinque casi viene registrato il nome completo della città.

Oltre all'iscrizione, il museo esporrà una serie di reperti che testimoniano lo sviluppo della città 1500 anni fa, durante il periodo di pellegrinaggio di massa dei cristiani in Terra Santa. Contemporaneamente alla mostra presso l'Università Ebraica, avrà inizio la conferenza internazionale "Nuove ricerche sull'archeologia di Gerusalemme e della sua regione".