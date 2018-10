Miliardario giapponese porterà sulla Luna le persone che vogliono migliorare il mondo

"Il mio sogno è la pace nel mondo. Cercherò e porterò con me quelle persone che hanno un forte desiderio di migliorare il mondo con le loro opere… Ma nulla è stato ancora deciso. Non ho ancora offerto niente a nessuno", ha detto.

Maezawa è noto non solo come imprenditore di successo — la sua fortuna è stimata in 3 miliardi di dollari — ma anche come appassionato collezionista. Ha quindi spiegato il suo progetto con il suo atteggiamento nei confronti dell'arte.

"Nell'arte non ci sono parole, unisce persone senza un linguaggio comune. È motivo per guardare profondamente dentro se stessi, per pensare. Per questo amo l'arte", ha spiegato.

I futuri turisti lunari, ha aggiunto Maezawa, saranno persone provenienti da diversi paesi.

"Farò in modo che tutte le persone dell'arte compiano questo viaggio pacificamente, senza litigi: è il mio compito in qualità di ideatore e curatore del progetto. Voglio che sia un viaggio divertente", ha sottolineato.

Yusaku Maezawa parteciperà al progetto di SpaceX e nel 2023 volare sulla Luna a bordo del Big Falcon Rocket. Il 18 settembre, in una conferenza stampa con Elon Musk, Maezawa ha annunciato che avrebbe portato con sé 6-8 rappresentanti di diverse arti: un regista, un attore, un musicista, un artista, un fotografo, uno stilista.