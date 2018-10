Francia, disordini a Parigi durante manifestazione contro il governo. VIDEO

La polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti violenti nel corso di un corteo di protesta nella capitale francese.

I disordini si sono verificati lungo Boulevard Raspail, dopo che un gruppo di manifestanti violenti ha cercato di forzare il cordone di polizia. Le forze dell'ordine hanno risposto lanciando gas lacrimogeni.

La manifestazione è stata organizzata dai principali sindacati francesi — CGT, FO, Solidaires e altri — che hanno invitato studenti, pensionati, ferrovieri, medici, assistenti sociali, postini, insegnanti a scendere in piazza e protestare contro il basso livello di salari e pensioni e per chiedere l'adozione di misure concrete atte a stabilire l'uguaglianza di genere tra i lavoratori e garantire parità di accesso all'istruzione per tutti.