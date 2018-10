Le dimissioni del capo dell'Interpol rientrano nel campo legale cinese

La situazione è diventata ragione per le accuse alla Cina di "rapimento" e molestie illegali di cittadini che lavorano nelle organizzazioni internazionali. Nel frattempo, come sottolinea nel suo commento a Sputnik lo specialista e vice direttore dell'Istituto dei paesi dell'Asia e dell'Africa dell'università di Mosca Andrey Karneev, la situazione rientra completamente nel campo giuridico cinese.

Per cominciare, Man Hongwei è un cittadino cinese ed è stato arrestato per indagaini sul territorio della Cina, dove è arrivato dalla Francia. Pertanto, la Cina ha agito completamente come è concesso dalla sua sovranità.

Per iniziare l'indagine il consenso dell'Interpol, dove lavora il cittadino cinese arrestato, non è stato esplicitamente richiesto. Inoltre, secondo le informazioni ufficiali, l'indagine non è legata al suo lavoro come presidente dell'organizzazione Internazionale della polizia criminale, l'Interpol. Nel messaggio della vigilanza statale della commissione si afferma che il vice ministro della Pubblica sicurezza Meng Hongwei è sospettato di aver violato la legge. La sua posizione all'Interpol non si cita nemmeno.

Dopo che nel novembre 2016, Meng Hongwei è stato eletto presidente dell'Interpol, ha continuato ad occupare la carica di Vice Ministro della Pubblica sicurezza cinese. Meng Hongwei, nato nel 1953, ha un'educazione legale e la maggior parte della sua biografia è legata al lavoro nelle forze dell'ordine cinesi. L'apice della carriera l'ha toccato quando è diventato vice ministro nel 2004, nello stesso anno, il funzionario ha guidato l'ufficio cinese dell'Interpol.

Pechino non ha ancora informato dei dettagli dell'indagine, questo non è sorprendente perché è appena iniziata. Alcuni dettagli di tali casi di solito vengono resi pubblici quando si trasferisce il caso agli organi di indagine o di giudizio. Ora se ne occupa commissione di vigilanza dello stato.

Questo nuovo organo statale, creato quest'anno, è progettato per rafforzare la lotta contro la corruzione a tutti i livelli di potere. Presso il Ministero della pubblica sicurezza hanno tenuto una riunione di dirigenti, dove è stato annunciato che Man Hongwei è accusato di corruzione. È curioso che è diventato il primo funzionario dopo la creazione della corruzione. Dai rapporti ufficiali sulle violazioni della disciplina di partito non si evince se anche in passato la menzione delle violazioni della legge e della disciplina di partito era obbligatoria. Quale sia la ragione per le formulazioni speciali nel caso dell'ex presidente dell'Interpol, è difficile da dire. È chiaro che la sua detenzione è conforme alla tendenza di rafforzare la lotta a questi abusi dei funzionari cinesi. Probabilmente, il lavoro presso il Ministero della pubblica sicurezza è stato associato con a quello dell'ex curatore dei servizi segreti, membro del Comitato Permanente del Politburo Zhou Yongkang Zhou, condannato all'ergastolo nel 2015 per corruzione, abuso di potere e divulgazione intenzionale di segreto di stato. A suo tempo, Meng Hongwei era il suo assistente, e nelle altre fasi della carriera ha anche mantenuto stretti legami con Zhou Yongkang.

Quasi subito dopo che Xi Jinping ha preso più alti incarichi nel partito e nello stato, ha mostrato la determinazione di esporre le "tigri": così in Cina chiamano i grandi corruttori. Nei suoi discorsi, Xi ha costantemente sottolineato che, indipendentemente dalla posizione, di fronte alla legge tutti sono uguali. Le indagini hanno toccato le aree sensibili, come le forze dell'ordine, l'esercito e il sistema di sicurezza dello stato. Credo che coloro che credevano che la detenzione delle persone andasse ad affievolirsi, come Zhou Yongkang o il vice presidente della Commissione Militare Centrale Guo Bossun Guo Boxiong e Xu Caikou, si sbagliavano. Le notizie sulle indagini su Meng Hongwei dicono che questa previsione non si è avverata. Per quanto riguarda le accuse all'indirizzo della Cina, si può solo essere d'accordo con l'opinione che ha espresso nei social network il caporedattore del giornale "Global Times", Hu Xijin. "Il tasso di divulgazione su questioni sensibili in Cina non soddisfa le aspettative del pubblico. Questo è un vecchio problema della Cina. Tuttavia, altre lamentele e accuse sono per la maggior parte esagerate e senza fondamento". Questo è un vecchio problema della Cina. Ma altre accuse sono esagerate e senza prove.