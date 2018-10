Scienziati: le cellule nervose si possono ripristinare

In un nuovo studio, i neuroscienziati americani dimostrano che anche in età avanzata nel cervello umano si formano migliaia di nuovi neuroni.

Tuttavia, possono funzionare peggio di quelli formatisi durante l'infanzia. Lo studio della neurogenesi (la formazione di nuove cellule nervose, i neuroni) va in una direzione relativamente nuova di ricerca. Negli ultimi anni, gli scienziati hanno dimostrato che i nuovi neuroni si formano nel cervello di molti mammiferi per tutta la vita, tuttavia, sulla questione della neurogenesi umana non c'è ancora consenso della comunità scientifica.

I nuovi metodi di visualizzazione (come la microscopia focale) hanno permesso di dimostrare che almeno prima della pubertà, nuovi neuroni si formano nell'ippocampo umano, una regione del cervello coinvolta nella formazione di emozioni e memoria. Ma i dati sulla neurogenesi negli adulti sono contraddittori; più di recente è stato pubblicato uno studio in cui si diceva che la formazione di nuove cellule nel cervello adulto non avveniva, ma nel nuovo lavoro, pubblicato su Cell Stem Cell, si dice il contrario. I nuovi dati possono aiutare a sviluppare farmaci per le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, dicono gli scienziati.

Maura Boldrini, neuroscienziato della Columbia University, e i suoi colleghi, hanno prelevato campioni sani di tessuto dall'ippocampo di 28 persone morte non più di poche ore prima. L'età di queste persone al momento della morte era dai 14 a 79 anni. Gli scienziati hanno scoperto a quale velocità nel corpo dei deceduti durante la vita si sono formate nuove cellule del sangue e neuroni nella fascia dell'ippocampo, la parte del cervello, dove si verifica la neurogenesi.

"Secondo studi condotti sui topi, notiamo che ci sono pluripotenti "materne" cellule staminali, il cui numero, secondo alcuni, è limitato. Il "figlio" delle cellule, formatosi a seguito di divisioni "materne", procede nel percorso di formazione di neuroni", spiega Boldrini.

Boldrini e i suoi colleghi hanno scoperto che il numero delle cellule "madri" diminuisce con l'età, e quello delle cellule "figlie" no. Gli scienziati ne hanno scoperte migliaia di giovani, indipendentemente dall'età delle persone a cui hanno prelevato i campioni. Tuttavia, le persone anziane, meno degli altri producono sostanze che sono associate alla capacità del cervello di ricostruire le connessioni neurali esistenti e la formazione di quelle nuove (neuroplasticità). "Nuovi neuroni compaiono in età adulta, forse, formano meno legami con altri neuroni, o almeno migrano in altri reparti del cervello" concludono gli scienziati.

La perdita di neuroplasticità può spiegare la vulnerabilità emotiva, appare in alcune persone in età adulta, ma le nuove cellule del cervello, tra cui i neuroni, sono ancora in grado di contrastare il deterioramento delle capacità cognitive, dicono gli autori del nuovo lavoro. Ora gli scienziati stanno progettando di scoprire a quale velocità i giovani neuroni si formano nelle persone affette da Alzheimer.