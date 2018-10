Ministero degli Esteri: cambierà l'allineamento delle forze in Siria dopo consegna S-300

Lo ha detto in un'intervista a Sputnik il vice Ministro degli Esteri russo Sergei Vershinin. "Presumo che la situazione davvero cambierà a favore di chi ritiene che non dovrebbe esserci azioni aggressive contro la Siria" ha detto Vershinin.

"I complessi mandati in Siria su ordine del presidente russo, significativamente rafforzano le difese, ripeto, la difesa aerea della Siria, e penso che è solo meglio per stabilizzare la situazione" ha aggiunto.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu il 24 settembre ha annunciato misure per aumentare la sicurezza dei soldati russi in Siria in risposta all'abbattimento del Il-20, la cui responsabilità la Russia l'ha data ad Israele. Il ministro ha osservato che la Russia nel 2013 su richiesta di Israele ha sospeso la fornitura di S-300 in Siria, ma ora la situazione è cambiata, e non per colpa della Russia. La scorsa settimana, Shoigu ha riferito dell'attuazione della consegna in Siria degli S-300 e altre attrezzature. Secondo lui, sono stati consegnati quattro lanciatori e altri armamenti, l'esercito siriano verrà addestrato per tre mesi.