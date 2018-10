Secondo il politico, il numero di ucraini è diminuito di dieci milioni: nove milioni sono andati via dal paese, e un milione sono morti. In quale lasso di tempo Muraev non l'ha specificato.

"Un milione è morto davvero. Perché non è in grado di sopravvivere in queste condizioni. Perché è impossibile trovare farmaci, perché non è possibile fornire cibo" ha detto il membro eletto. La moderna situazione demografica in Ucraina Murayev l'ha messa in relazione alla fame.

"Mi fanno discorsi sulla carestia del terribile passato sovietico. E ora non c'è la carestia?!"ha detto.

Secondo le Nazioni Unite, nel 2018, l'Ucraina è entrata a far parte di cinque paesi con la popolazione che decresce più rapidamente. Secondo il Servizio Statale di Statistica dell'Ucraina, la popolazione del paese nell'anno 2017 era di 42,3 milioni di persone. In precedenza, l'ex-ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'Ucraina Mikhail Papiyev ha detto che in realtà gli ucraini sono dieci milioni in meno rispetto alle statistiche nazionali.