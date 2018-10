La Gran Bretagna simula scontro con la Russia durante esercitazione militare

La Gran Bretagna sta conducendo esercitazioni militari in Oman per prepararsi a fronteggiare paesi con "forze armate più potenti", inclusa la Russia. Lo riporta il quotidiano britannico The Times.

Le esercitazioni militari Saif Sareea 3, le più vaste degli ultimi diciassette anni, dureranno un mese e costeranno a Londra cento milioni di sterline. Ad esse parteciperanno 5500 soldati, 200 veicoli corazzati, 8 caccia Typhoon e 7 navi da guerra. Inoltre saranno testati per la prima volta dei nuovi droni.

"Cerchiamo di contrastare coloro che possono essere meglio equipaggiati, che possono avere una formazione migliore e che per noi rappresenteranno delle sfide più serie", hanno detto ai media il brigadiere Zack Stenning, comandante delle forze di terra.

La Russia negli ultimi anni ha denunciato un'attività senza precedenti dei paesi della NATO vicino ai propri confini occidentali. L'Alleanza sostiene che si tratta di iniziative per "scoraggiare l'aggressione russa". Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che la Russia non è una minaccia per nessuno, ma non ignorerà le azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi.