Thailandia: due turisti uccisi in una sparatoria a Bangkok

A confrontarsi a colpi di Ak-47 due bande giovanili in un centro commerciale. Altre tre persone ricoverate in ospedale.

Due turisti sono morti e altre tre persone sono rimaste ferite durante una sparatoria nei pressi di un centro commerciale a Bangkok, in Thailandia, secondo quanto riferito dai media locali. Un gruppo di giovani ha aperto il fuoco verso un gruppo di rivali con quelli che sembrano essere fucili d'assalto AK-47. A riferirlo è il quotidiano locale The Nation.

Un indiano e un laotiano che stavano andando a cena insieme ad un gruppo di turisti indiani in un ristorante del centro commerciale sono stati feriti in modo grave e sono poi morti in ospedale. Un altro indiano e due thailandesi sono rimasti feriti.