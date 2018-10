L'India risponde alla minaccia delle sanzioni USA su acquisto S-400

Le autorità indiane sono consapevoli del fatto che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni contro Nuova Delhi per l'acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400. Lo ha dichiarato al quotidiano New Indian Express il comandante dello stato maggiore dell’esercito indiano Bipin Rawat.

"Stiamo conducendo una politica indipendente", ha sottolineato Rawat.

Il generale ha aggiunto che la Russia "non deve preoccuparsi" per il rafforzamento delle relazioni tra l'India e gli Stati Uniti.

"La Russia può stare certa che, anche se siamo in contatto con gli Stati Uniti per le forniture tecnologiche, conduciamo una politica indipendente… Vladimir Putin e Narendra Modi hanno firmato un contratto per l'acquisto degli S-400, nonostante il fatto che potrebbero sorgere in futuro attriti con gli Stati Uniti", ha spiegato Rawat.