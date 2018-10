Brasile: Bolsonaro vince al primo turno. Il 28 ballottaggio con Haddad

© AFP 2018 / MIGUEL SCHINCARIOL Brasile, politologa: i principali media hanno scelto il loro candidato alla presidenza

Il candidato presidenziale di estrema destra brasiliano, Jair Bolsonaro, è il vincitore del primo turno delle elezioni con il 47,6% dei voti. Lo ha reso noto il tribunale elettorale dopo aver contato l'86% dei voti. Il suo rivale di sinistra Fernando Haddad, del Partito dei Lavoratori, è rimasto indietro con il 27,24% dei voti.

Per essere eletto un candidato ha bisogno di oltre la metà dei voti per evitare il ballottaggio il 28 ottobre. I brasiliani sono andati alle urne di domenica per eleggere un nuovo presidente, governatori locali e legislatori. Le autorità hanno dovuto sostituire 1.700 urne elettorali ed arrestare 180 persone per violazioni della legge elettorale del paese.