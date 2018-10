Siria, Assad spiega il motivo dell'isteria dell'Occidente riguardo la situazione a Idlib

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha affermato che l’isteria dei paesi occidentali per la creazione di una zona smilitarizzata nella provincia di Idlib è dovuta al fatto che per loro sarò fatale. Lo riporta l’agenzia SANA.

"L'isteria dei paesi occidentali, osservata negli ultimi tempi in connessione con la battaglia per Idlib, è legata al fatto che per loro sarà fatale, così come la vittoria dei siriani porterà al crollo dei loro piani relativi alla Siria", ha detto Assad in una riunione del suo partito.

Commentando l'accordo su Idlib, Assad ha osservato che la posizione delle autorità siriane è chiara.

"Questa provincia, come le altre che rimangono sotto il controllo dei terroristi, tornerà sotto il controllo dello stato", ha detto Assad, definendo l'accordo una misura temporanea con la quale è stato possibile evitare spargimenti di sangue.

Il presidente ha rilevato la necessità che il partito si concentri sull'eliminazione delle conseguenze della guerra e ha dichiarato l'importanza di ricostruire le regioni del paese colpite dal terrorismo.