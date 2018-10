La NATO invita la Russia alle sue esercitazioni per capire con chi ha a che fare

La NATO ha deciso di invitare gli osservatori russi alle esercitazioni Trident Juncture per far arrivare a Mosca un importante messaggio. Lo riporta Business Insider.

Gli esercizi di Trident Juncture si svolgeranno in autunno in Norvegia e dintorni, e vi parteciperanno 45.000 soldati, 10.000 veicoli da combattimento, 60 navi e 150 aerei da 31 paesi.

Il comandante delle esercitazioni, l'ammiraglio della Marina degli Stati Uniti James Foggo, spera che la Russia accetti l'invito.

"Sono sicuro che vogliono venire. È nel loro interesse venire e vedere cosa faremo. Impareranno molto. Voglio che vengano a vedere quanto gli alleati della NATO e i loro partner lavorano bene insieme", ha detto Foggo.

L'ammiraglio vuole che gli osservatori russi partecipino alle esercitazioni NATO soprattutto per trasmettere a Mosca un importante messaggio.

"Abbiamo un forte messaggio di dissuasione da inviare. Capiranno che siamo molto bravi in quello che facciamo e questo avrà un effetto deterrente per qualsiasi paese intenda oltrepassare questo confine. Ma in particolare per un paese", ha sottolineato.L

a pubblicazione riferisce che la Russia non ha ancora risposto all'invito.