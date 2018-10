L'ambasciata a Londra ha parlato dell'attacco di informazioni sulla Russia

Domenica il quotidiano britannico Telegraph, citando proprie fonti, ha riferito che gli attacchi contro l'organizzazione benefica britannica sono stati compiuti dagli stessi "hacker russi" che hanno violato i siti internet di British Airways e di Ticketmaster.

"Come in altri casi, consideriamo questo tipo di notizie parte della campagna informativa diretta dai servizi segreti britannici. Non vi è alcuna prova del coinvolgimento della Russia nell'incidente; e se c'è non è stata presentata. Inoltre verificarlo è impossibile, in quanto i britannici diranno che si tratta di informazioni segrete", ha detto il portavoce dell'ambasciata.

Secondo lui l'obiettivo di questa notizia è quello di "intimidire" l'opinione pubblica e rafforzare la linea antirussa nel Regno Unito.