La riconciliazione tra Russia e Ucraina è possibile solo se il desiderio è reciproco. Lo ha dichiarato in un’intervista a Glavred il vice ministro ucraino per i territori temporaneamente occupati Georgy Tuka.

"Quanto velocemente succederà? Dipende dalla Russia. Non penso che la parte della società ucraina che si definisce élite abbia qualche tipo di pregiudizio nei confronti del popolo russo", ha affermato Tuka.

Il vice ministro ha sottolineato di non aver mai considerato i russi come "fratelli", in quanto un simile concetto gli è estraneo.

"Se siamo fratelli, allora chi di noi è Caino e chi è Abele?" si chiede Tuka.

Il politico confida tuttavia nell'eventuale riconciliazione tra i due paesi.