Siria: evacuazione militanti ISIS della coalizione USA

Lo riferisce l'agenzia Reuters citando fonti tra la popolazione locale e media.

"Gli elicotteri della coalizione internazionale sabato hanno evacuato diversi militanti dell'ISIS di diverse nazionalità dalla campagna, dove si concentrano i militanti, vicino al villaggio di ash Shaafa a sud-est di Deir-ez-Zor" riferisce l'agenzia.

L'agenzia Sana il 22 settembre ha riferito che la coalizione ha lasciato le truppe nel cuore del villaggio di Marashida nel sud-est della provincia di Deir ez-Zor, dove si concentrano le truppe dell'ISIS, ha portato i "funzionari" del raggruppamento in una zona sconosciuta. Il servizio stampa del gruppo operativo congiunto delle operazioni "determinazione incrollabile" in seguito ha riferito a Sputnik che la coalizione guidata dagli Stati Uniti non ha condotto alcuna operazione per l'evacuazione dei militanti ISIS.

Gli Stati Uniti e i loro alleati dal 2014 in Iraq e in Siria conducono un'operazione contro l'ISIS, e in Siria operano senza il consenso delle autorità del paese. La Russia dal 2015 svolge un'operazione contro i terroristi in Siria su richiesta di Damasco.