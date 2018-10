Pompeo riferisce dell'incontro con Kim Jong-Un

"A Pyongyang dove sono andato ad incontrare il presidente Kim è andata bene. Continuiamo a fare progressi sugli accordi raggiunti al vertice di Singapore. Grazie per aver accettato me e la mia squadra", ha scritto Pompeo su Twitter.

Come riportato in precedenza, il principale obiettivo dichiarato della visita di Pompeo era la preparazione del secondo vertice degli Stati Uniti con la Corea del Nord. Anticipando l'esito dei negoziati, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già annunciato che il suo incontro con Kim Jong-Un si terrà "molto presto". Si prevede che dopo Pyongyang Pompeo andrà a Seoul E informerà dei risultati della visita il Presidente della Corea del Sud. Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono in un incontro a Tokyo alla vigilia della visita del Segretario di stato in Corea del Nord ha anche concordato con Pompeo di discutere dei risultati del suo incontro con Kim Jong-Un.

La visita di Pompeo a Pyongyang doveva avvenire nel mese di agosto, ma è stata annullata a causa della mancanza di progressi significativi nell'attuazione degli accordi raggiunti al vertice degli Stati Uniti e Corea del Nord a Singapore il 12 giugno. Gli Stati Uniti e la Corea del Nord stanno cercando di negoziare passi per l'attuazione degli accordi di denuclearizzazione nella penisola coreana e la normalizzazione delle relazioni tra Pyongyang e Washington. Tuttavia, da allora, passi concreti non ci sono stati: Pyongyang si aspetta da Washington l'esecuzione degli accordi raggiunti, e l'amministrazione USA parla dell'infelice mancanza di nuovi passaggi da parte nordcoreana per il disarmo nucleare.