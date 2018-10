© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Sunday Times: la Gran Bretagna è pronta a fare un attacco informatico contro la Russia

In precedenza il quotidiano Sunday Times, citando fonti, ha riferito che il ministero della difesa britannico sta considerando l'opzione di effettuare massicci attacchi informatici con l'obiettivo di interrompere l'energia elettrica in Russia, in caso di "aggressione" di Mosca.

"I tentativi di spaventare con gli attacchi e il ragionamento di infastidire gli altri paesi, e ancora di più il nostro, sono poco intelligenti, è un percorso autodistruttivo e senza prospettiva" ha detto la politica, secondo cui in Gran Bretagna è nata "una crisi di adeguatezza".

"La domanda per il Regno Unito è: chi di loro è impazzito? Il giornale parla di diretta minaccia terroristica da parte delle autorità britanniche, o dei politici britannici, il giornale fa riferimento a una fonte per la minaccia terroristica. Una cosa è certa, c'è una crisi di adeguatezza" ha detto la politica, che ha aggiunto che la domanda del Sunday Times è una questione che riguarda la diagnosi "degli inglesi verso i loro media e politici".