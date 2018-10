Gli auguri a Putin dall'anfiteatro di Verona

Il presidente della Russia oggi compirà 66 anni.

"Caro Vladimir Vladimirovich! Ci congratuliamo con lei per il suo compleanno. Le auguriamo buona salute per continuare il lavoro che già compie. Un lavoro che in gran parte ha cambiato il mondo" ha detto in russo Fallico, che dirige l'associazione "Conoscere l'Eurasia", con il supporto della quale si è svolto lo spettacolo sul ghiaccio.

Prima del loro discorso di congratulazioni sul palco dell'Arena di Verona si è esibito il cantante italiano Toto Cutugno. Su uno sgabello sul bordo del palco, sotto la pioggia battente, ha cantato al pubblico il grande successo "Italiano Vero" e in russo le canzoni "notti di Mosca"e" occhi neri". In precedenza, l'ex Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi ha detto che sarebbe andato da Putin per il compleanno. Un anno fa, il politico italiano ha visitato il leader russo a Sochi e gli ha regalato un copripiumino.