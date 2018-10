Spiegel: l'Unione Europea da difensore della democrazia è diventata il suo problema

L'UE ha smesso di essere una comunità dai valori liberali, che cerca soluzioni unanimi in Europa sta diventando sempre più difficile. In parte da biasimare è la Germania con la sua politica migratoria, spiega Winkler dalle pagine della rivista Der Spiegel. L'ovest si rompe, si confondono le sue basi, scrive lo storico tedesco Heinrich August Winkler nella rivista Der Spiegel. È sufficiente riflettere sull'esito delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel maggio 2019 per perdere il sonno, ritiene nel suo articolo. A suo parere, per la maggioranza pro-europea al parlamento di Strasburgo non saranno tempi facili: gli anti-europei e i partiti di protesta avranno più importanza e discutibilmente il principale candidato dei sostenitori dell'Europa otterrà abbastanza voti per qualificarsi per la carica di presidente della Commissione europea.

Jean-Claude Junkers alla Commissione europea ha cessato di essere il custode degli accordi europei, ritiene lo storico tedesco. Ha iniziato a percepirla come "Commissione politica", che a volte è molto ostinata nell'interpretazione dei termini dei contratti. La maggior parte dei deputati del Parlamento europeo, quando ha deciso di sostenere la Commissione, contro gli euroscettici ha praticamente smesso di controllarla.

Piuttosto strane sono le formazioni. Henry Winkler ritiene che l'unione del partito europeo esista quasi esclusivamente in forma di frazioni al parlamento di Strasburgo. Allo stesso tempo, la loro composizione comprende membri controversi dal punto di vista della democrazia dei partiti nazionali, come "Fides" del premier Ungherese Orban. Inoltre, le grandi unificazione dei partiti dell'UE manifestano solidarietà uno contro l'altro, ciò scredita concetti e mina la fiducia, dice lo storico.

Alle elezioni per il Parlamento europeo il ruolo fondamentale è stato svolto, per la maggior parte, da polemiche e questioni dei politici euroscettici. Il Parlamento di Strasburgo non ha "una soluzione al problema europeo della democrazia, anzi incarna questo problema", scrive su Der Spiegel. In linea di principio non può formarsi un campione democratico in termini di rappresentatività: ai paesi più piccoli sono concessi privilegi a scapito dei più grandi paesi, spiega l'autore.

© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL Il Vecchio Continente scricchiola: fiducia ai minimi nei Paesi UE

La giustificazione dell'Unione democratica europea deve essere effettuata attraverso i parlamenti nazionali, ritiene lo storico tedesco. Il loro lavoro per gli Affari Europei è più facile da coordinare, e questo non impedisce la dissociazione.

Naturalmente, non possiamo essere sicuri che il Consiglio europeo sia sempre in grado di prendere decisioni nell'interesse di tutta l'Europa, continua Winkler. L'UE, composta da 28 o, presto, da 27 paesi, difficilmente raggiungere una decisione unanime. Questo è dovuto anche al processo di erosione delle norme, a cui contribuiscono a stati come l'Ungheria, la Polonia o la Romania, insiste l'autore dell'articolo. In un caso estremo, in mancanza di democrazia di un paese, si può privare del diritto di voto in Europa, tuttavia, è una decisione che tutti gli altri stati dell'UE devono adottare all'unanimità. Ungheria e Polonia in una situazione simile possono già contare l'uno sull'altro, scrive nell'articolo.

L'Unione Europea, che consente ai singoli stati di trascurare le basi normative, non può asserire di essere una comunità di valori, sottolinea lo storico. Piuttosto, è situazionale l'unione per lo sviluppo del mercato interno, la sicurezza delle frontiere esterne, per migliorare la cooperazione militare o di lotta al terrorismo. "Tuttavia, la comunità delle democrazie liberali nel senso più ampio della parola non ci sono" è il verdetto dell'autore. Ci sono altri segni di distruzione dell'unità europea, continua lo storico. La Cina sta cercando di fare in modo che molti paesi europei dimostrino di essere dipendenti da essa finanziariamente ed economicamente. "La Russia di Putin utilizza ogni possibilità per creare guidare un cuneo tra gli Stati dell'Unione Europea". Bisogna prendere una decisione unanime del Consiglio è sempre più difficile.

Dal punto di vista della Commissione Europea, nei prossimi dieci anni l'UE dovrebbe espandersi a ovest dei Balcani, ma non ogni estensione è un successo. Così, se la Serbia entrerà a far parte dell'Unione Europea, Mosca riceverà il miglior alleato nella composizione della Comunità europea, avverte lo storico tedesco.

© AP Photo / Francisco Seco Ministro Esteri Spagna rivela la principale minaccia per l’UE

Secondo Winkler, la Germania è colpevole dell'attuale stato di crisi. L'azione indipendente della Germania contro la crisi dei profughi nel settembre 2015 non poteva trascorrere senza conseguenze per i vicini europei. In Polonia la decisione di Berlino di incontrollata accettazione di migranti ha contribuito ad un aumento del consenso al partito conservatore "Diritto e giustizia", nel Regno Unito è stato un successo per i sostenitori della Brexit e "soprattutto fatale" per l'Italia.

La politica migratoria non è l'unico problema per cui la Germania avrebbe dovuto affrontare le sue azioni in modo critico, scrive su del Der Spiegel.

Il suo primo Stato nazionale, i tedeschi in realtà lo hanno distrutto. Tuttavia, tra la maggior parte dei paesi europei non è stata trovata comprensione per la conclusione che lo stato nazionale sia un elemento del passato, che deve essere sostituito dalla federazione europea o una formazione che assomiglia alla federazione della Germania.

Secondo la versione dell'autore, eventuali aspirazioni ad una più unita Unione Europea, arriveranno al fallimento, in modo più realistico bisognerebbe cercare una sempre più stretta collaborazione tra i paesi europei. Nonostante alcune differenze, molti paesi europei sono uniti dalla protezione dello stato di diritto e della democrazia, ma anche dal sostenere attivamente la Germania in materia di bilancio e politica monetaria. Il nucleo normativo dell'Europa può aderire ad altri paesi, ma una stretta coesione è necessaria solo se l'erosione dell'UE viene interrotta. In caso contrario, l'Unione Europea dovrà abbandonare la sua auto-rappresentazione di comunità di valori, conclude lo storico tedesco Henry Winkler in un articolo sul Der Spiegel.