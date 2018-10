Melania Trump ha detto come si sente riguardo i tweet del suo coniuge

La moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un viaggio in Africa ha detto che non approva sempre ciò che il suo coniuge scrive su Twitter.

"Non sono sempre d'accordo con quello che scrive su Twitter. E gliel'ho detto. Gli dico onestamente la mia opinione e gli do consigli sinceri", riferisce l'Associated Press.

La First Lady degli Stati Uniti ha aggiunto che a volte Donald Trump ascolta i suoi consigli. Durante il viaggio in Africa Melania Trump ha intenzione di rendere visibili iniziative di attività umanitarie e programmi per lo sviluppo, che ci sono in molti paesi del continente.

In precedenza, la First Lady degli Stati Uniti ha commentato la politica migratoria condotta dall'amministrazione del presidente americano Donald Trump.