Business Insider: l'equipaggio dell'Abrams ha condiviso le sue impressioni sull'Armata

I membri dell'equipaggio del carro armato americano Abrams hanno mostrato la loro macchina da guerra ai giornalisti sul campo di Fort Bliss, quando è stato chiesto loro del carro armato russo T-14. Come scrive Business Insider, prima i soldati delle forze armate USA non volevano criticare l'avanzato sviluppo delle armi della Russia, ma dopo hanno commentato a condizione di anonimato.

© Sputnik . Evgeny Biyatov USA: carro armato russo Armata “inutile”

Come osserva l'edizione, il T-14 è stato sviluppato nell'ambito di un più ampio progetto russo per l'universale piattaforma di combattimento Armata, sulla cui base sono costruiti anche i T-15 con obice semovente Koalizya SV. Il T-14 è dotato di una pistola da 125 mm e di un sistema di ricarica automatica.

A confronto, il calibro della pistola degli americani Abrams è 5 millimetri in meno.

"L'equipaggio del T-14 è composto da tre persone. Tutti i membri dell'equipaggio sono nella capsula protettiva, quindi, probabilmente, sono ben protetti", ha detto elogiandolo uno dei carristi americani. Tuttavia, il problema è del sistema di ricarica automatica.

Ministry of defence of the Russian Federation Svelate le prospettive tecniche e commerciali del carro armato russo "Armata"

"Guardatevi intorno. Vedi quanto è sporco qui? Hai bisogno di qualcosa che funzioni in qualsiasi condizione. In generale, penso che i russi amino creare cose come l'AK, che possono essere gettati nel fango, e sparano ancora. Ma mi sembra che con i T-14 hanno rifiutato di questa caratteristica a favore dell'efficacia", ha aggiunto il carrista americano. Ha anche osservato che caricano molto più velocemente di qualsiasi moderno sistema di ricarica automatica.

"Le munizioni sono molto pesanti e lunghe, la torre è di piccole dimensioni. Per questo motivo, il T-14 ha automatizzato l'intera torre. Ma cosa succede se qualcosa va storto nel mezzo di una battaglia? Qualcuno dovrà scalare la Torre, lasciando la sua posizione? Non lo so nemmeno", ha spiegato il carrista americano.

"Immaginiamo una situazione in cui si è verificato un errore", ha aggiunto un altro membro dell'equipaggio Abrams. "Quanto tempo ci vorrà per aprire la macchina, aprire lo sportello e scendere?", ha aggiunto.

Ai carristi hanno anche chiesto che cosa pensano dell'idea dei T-14 senza pilota."Da un punto di vista tecnico, il carro senza equipaggio è estremamente difficile. Si lavora per sostenere il lavoro di questi carri armati, ma si fallisce ancora", ha spiegato uno dei membri dell'equipaggio Abrams, sottolineando la difficoltà nel mantenere la capacità di combattimento automatizzata dei carri armati.