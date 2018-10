Telegraph: ammiraglio americano avverte della "minaccia subacquea" russa

Con questa preoccupazione si è rivolto ai giornalisti un alto funzionario americano, l'ammiraglio James Fogo. Secondo il militare, Mosca attivamente fa crescere la sua flotta subacquea, per creare una minaccia "asimmetrica" per gli USA e i loro alleati, trasmette The Daily Telegraph. La Russia sta rafforzando le sue capacità di combattimento subacqueo, "lanciando una sfida aperta" agli Stati Uniti nell'Atlantico e nel Mediterraneo, ha detto l'ammiraglio James Fogo in una conferenza stampa al Pentagono. Fogo dirige il comando unificato della NATO a Napoli, ha dichiarato che Mosca ha investito nello sviluppo della flotta di sottomarini. Secondo lui, le autorità russe cercano di creare una minaccia "asimmetrica" per gli Stati Uniti e l'Alleanza Atlantica.

Nella marina russa si rendono conto che non hanno navi di superficie in grado di rivaleggiare con portaerei e altre grandi navi. Pertanto, continuano ad esplorare e sviluppare le loro capacità nello spazio sottomarino. "Vedono un posto dove c'è una sfida, questa sfida è la marina e la flotta sottomarina degli Stati Uniti", ha sottolineato Fogo.

© Sputnik . Igor Zarembo Fregata russa intercetta sottomarino americano nel Mediterraneo

Secondo lui, nel mar Nero e Mediterraneo agiscono sei sottomarini russi del progetto Paltus. L'ammiraglio ha espresso il timore che siano armati con missili balistici "Kalibr", "che in caso di lancio da qualsiasi punto possono raggiungere qualsiasi capitale europea".

Fogo non si è soffermato sul fatto che la marina militare della NATO conosca tutti i movimenti del sottomarino russo. "Posso dirvi che abbiamo un vantaggio acustico e continuiamo il nostro lavoro", ha affermato, riferendosi alle tecnologie che consentono ai marinai di monitorare i sottomarini. L'ammiraglio ha anche parlato delle più grandi esercitazioni della NATO dalla guerra fredda in Norvegia. Egli ha osservato che l'obiettivo principale delle manovre, dove verrà praticato l'attacco al nemico è "inviare un segnale sicuro di contenimento".