Berlusconi vola da Putin per il compleanno

"In volo verso la Russia per il compleanno del mio amico Vladimir Putin. Ne approfitterò per confrontarci su tutte le grandi questioni internazionali", ha scritto in un messaggio sulla sua pagina di Facebook. Il post è accompagnato da una foto del politico nella cabina di un aereo vicino al finestrino, mentre lavora ad alcuni documenti.

Questa settimana i media italiani hanno riferito che Berlusconi intende partecipare alla festa di Putin a costo di saltare l'evento del suo partito "Forza Italia", che si svolge a Milano questo fine settimana. In precedenza Berlusconi, che il 29 settembre ha compiuto 82 anni, ha detto che ha ricevuto gli auguri da Putin.

Secondo lui, "gli auguri del mio amico Vladimir Putin sono sempre speciali". Il "grazie" nel messaggio è stato scritto in russo, con le immagini di Berlusconi che parlava al telefono, seduto al tavolo.

Un anno fa, il politico italiano ha festeggiato il compleanno del leader russo a Sochi e gli ha dato un enorme copripiumino, che mostra la stretta di mano tra i due politici. Sullo sfondo dell'immagine ci sono i monumenti della Russia e dell'Italia, la Cattedrale di San Basilio e il Colosseo.

Putin e Berlusconi sono legati da una relazione gentile e amichevole. Si sono più volte incontrati in visite private e statali, alla fine di settembre 2015 Berlusconi ha visitato la Crimea, e pochi mesi prima era stato dal presidente sugli Altai.