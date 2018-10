Gazprom accusa l'Unione Europea di concorrenza sleale

"Il tentativo, fatto con pretesti politici, di modificare l'ambiente competitivo, per creare disparità nelle condizioni di concorrenza, è molto pericoloso, perché porterà a conseguenze economiche", ha avvertito, parlando a san Pietroburgo al forum del gas. Medvedev ha ricordato che nei confronti della Russia sono state condotte indagini economiche, ma Mosca è riuscita a difendere la sua posizione e di confutare le accuse di comportamento non concorrenziale.

Come contro-esempio ha citato la Lituania, che ha introdotto la socializzazione della tariffa per la gassificazione del terminale del gas naturale liquefatto USA.

"Sapete bene quanti soldi bisogna spendere per regolare una tonnellata di gas liquefatto. E questo valore, a occhio nudo, come si dice, ricade sui partecipanti del mercato e quindi sui consumatori. E, come diceva Shakespeare, nell'Amleto, il resto è silenzio. Nessuna azione da parte della Commissione Europea, da parte del regolatore, presumibilmente indipendente, si verifica. Allora sorge la domanda: che succede? C'è concorrenza sleale", ha spiegato Medvedev.

Scisto per la Lituania

La Lituania è uno dei primi paesi in Europa che ha iniziato a importare gas americano. A Klaipeda si trova la nave che conserva questo gas, costruita dalla società norvegese Hoegh LNG in collaborazione con l'azienda coreana Hyundai Heavy Industries. Dal 2014 il paese affitta la nave dalla Hoegh LNG, ma nel 2024 il contratto scade.

Nel 2017 la Lituania ha aumentato le tariffe del gas per la popolazione del cinque-otto per cento, e il primo ministro Saulius Skvernjalis, ha detto che i prezzi del consumo di gas nel paese non scenderanno.