"La Crimea è un posto che ho amato e amo. Ci andavo in vacanza e ci sono riandato, e questo non è un segreto per nessuno in Ucraina. Ci sono andato in passato, ci andrò in futuro", ha detto Medvedchuk al programma "il diritto di sapere!"in onda su TV Center.

"Secondo l'attuale legislazione ucraina, la Crimea è territorio dell'Ucraina. Tuttavia, de facto è oggi della Russia", ha aggiunto.