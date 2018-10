Intelligence olandese: “il GRU è uno dei servizi segreti migliori al mondo”

Il direttore dei servizi segreti olandesi Onno Eichelsheim ritiene che il GRU russo, Agenzia di Intelligence Principale, sia uno dei servizi segreti migliori al mondo. Lo ha dichiarato in un commento per l’agenzia Reuters.

"Non amo le classifiche ma il GRU si trova in cima in questo settore" ha detto lui aggiungendo che i servizi segreti russi sono una chiara minaccia.

Il 4 ottobre, il Ministro della Difesa olandese Ank Beyuveld ha annunciato che un attacco informatico russo è stato sventato. Secondo lei, quattro russi sono stati arrestati il ​​13 aprile vicino alla sede dell'OPAC all'Aia. Erano in un'auto parcheggiata, imbottita di dispositivi di localizzazione e in seguito sono stati espulsi. Sono apparsi anche i nomi e le fotografie di uomini sarebbero presumibilmente ufficiali dell'intelligence militare russa.

Più tardi, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dichiarò che si tratta di "ufficiali dell'esercito russo", cioè impiegati della Direzione Principale dello Stato Maggiore della Russia (GU GS, ex GRU). Sono accusati di aver tenato di hackerare computer, usare schemi fraudolenti, rubare dati personali e di riciclaggio di denaro. È indicato che hanno condotto attività illegali approssimativamente da dicembre 2014 e almeno fino a maggio 2018.