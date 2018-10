Israele: “l’S-300 non sono in grado di abbattere l’F-35”

I sistemi antiaerei e antimissile russi S-300, inviati dalla Russia a Damasco, non sono in grado di abbattere i più recenti aerei israeliani, ritiene il Ministro della cooperazione regionale d’Israele Tzachi Hanegbi.

Ha ricordato che Israele ha in servizio i cacciabombardieri di produzione USA F-35I Adir. A detta sua le batterie siriane di S-300 non sarebbero in grado di abbattere gli F-35I. Secondo lui gli S-300 non sono in grado di ridurre le loro capacità.

"Abbiamo dei caccia stealth, sono i migliori al mondo. Queste batterie non sono nemmeno in grado di rilevarli" scrive Gaarez citando citando Hanegbi.

Le consegne dei sistemi antiaerei russi S-300 dovrebbero terminare il programma di modernizzazione della Siria iniziato diversi anni fa, programma fermato su iniziativa della parte Israeliana.

La dotazione di Damasco con questi sistemi antiaerei cambia fortemente l'equilibrio delle forze nella regione e diventa un fattore di contenimento nei confronti di Israele, ha osservato l'esperto siriano Ali Maksud in una intervista con Sputnik Arabic.

La decisione di consegnare gli S-300 in Siria è stata presa dopo il 17 settembre, quando il ricognitore russo Il-20, in rotta verso la base aerea di Khmeymim, è stato accidentalmente abbattuto dalle difese aeree siriane durante l'attacco di quattro F-16 israeliani contro le strutture militari di Latakia. Di conseguenza, 15 soldati sono stati uccisi.

Secondo il Ministero della Difesa, Israele ha informato la parte russa dell'attacco solo un minuto prima che iniziasse, non riferendo dove si trovassero i suoi caccia e dando informazioni erronee. Come dichiarato dalle forze armate russe, i piloti israeliani hanno usato l'aereo russo come copertura contro la contraerea siriana.