La Russia spera di risolvere la questione del laboratorio di Lugar in Georgia in consultazioni bilaterali. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione. Igor Kirillov, il comandante delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica delle forze armate russe, ha dichiarato giovedì che gli scienziati statunitensi che lavorano in Georgia presso il centro medico di Lugar (Alekseyevka) hanno testato, con il pretesto di cure mediche, una sostanza chimica tossica per i residenti locali.



"Il Ministero degli Esteri russo intende utilizzare i canali diplomatici bilaterali per chiarire la situazione e pianificare ulteriori azioni in questo senso. Ci auguriamo che una soluzione a questi problemi possa essere trovata nel quadro del meccanismo di consultazione previsto dalle suddette convenzioni. In caso contrario, sfrutteremo altre opportunità, rivolgendoci direttamente alla comunità internazionale e all'opinione pubblica mondiale", ha detto il ministero russo.