I missili con gittata da 1500 chilometri, che Kiev intende creare, esistono già e li usa la Russia per distruggere obiettivi in Siria dal Mar Caspio. Lo ha dichiarato a Sputnik il presidente della commissione per la difesa alla Duma Alexander Sherin.

In precedenza l'esperto militare ucraino Valentin Badrak, in un'intervista al giornale online UkrLife, ha dichiarato che l'Ucraina è in grado di creare un missile con una gittata di 1500 chilometri "capace di raggiungere Mosca".

"In primo luogo, tali missili esistono già e si chiamano Kalibr. Li usa la Russia per colpire bersagli in Siria lanciandoli dal Mar Caspio", ha detto Sherin.

Tale retorica, secondo il deputato, indica che l'attuale governo ucraino "finirà male", perdendo una significativa fetta di territorio nazionale.