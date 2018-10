Crimea, membro delegazione norvegese: abbiamo ricevuto informazioni oneste

Uno dei membri della delegazione norvegese, che si trova in Crimea, il docente di medicina Mons Lee, ha affermato di aver ricevuto informazioni "molto oneste" sulla situazione nella penisola e su come i crimeani sono riusciti a risolvere pacificamente tutti i loro problemi politici.

"Sono venuto in Crimea per avere informazioni su ciò che sta realmente accadendo qui. Ho capito che mi sono state date informazioni molto oneste nel corso delle visite. Sono impressionato da come la Crimea è riuscita a risolvere pacificamente i suoi problemi politici", ha detto Lee ai giornalisti.

Egli ha sottolineato di essere testimone del sincero desiderio dei crimeani di far parte della Russia.

"La forma in cui hanno espresso il loro desiderio in un'atmosfera rilassata e pacifica è un esempio per il resto del mondo. Sono rimasto commosso da tutto ciò che ho visto qui e sono certo che sosterrò la lotta alle sanzioni contro la Crimea", ha concluso Lee.