I paesi occidentali rifiutano di riconoscere i risultati del referendum in Crimea, poiché dovranno allo stesso tempo dovranno riconoscere il fatto che in Ucraina c’è stato un colpo di stato. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento crimeano Vladimir Konstantinov.

"Dal 20 febbraio al 25 maggio l'Ucraina come stato non esisteva. L'organizzazione di un colpo di stato è un crimine internazionale molto serio, che ha organizzatori ed esecutori. Il riconoscimento del referendum in Crimea è il riconoscimento del colpo di stato in Ucraina. E nessuno vuole farlo", ha detto Konstantinov durante l'incontro con una delegazione norvegese.

La delegazione norvegese è in Crimea per una visita di sei giorni. Essa è composta da attivisti sociali, rappresentanti della comunità scientifica, del settore agricolo e dell'imprenditoria.